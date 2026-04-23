Два рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за атаки БПЛА

Известно, что один из задержанных рейсов напрявляется в Москву.

В аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде сохраняются временные ограничения, влияющие на взлеты и посадки самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

На данный момент в Нижнем Новгороде задерживаются два рейса. Известно, что один из задержанных рейсов напрявляется в Москву. Вылет был намечен на 9:40 но его отложили до 13:40. Также сообщается о задержке прибытия рейса, следующего из столицы в Нижний Новгород. Предполагается, что самолет прибудет в Нижний Новгород в 12:05.

Пассажирам, собирающимся отправиться в аэропорт Чкалов, настоятельно рекомендуют уточнять актуальную информацию о статусе своих авиарейсов на официальных ресурсах авиаперевозчиков и самого аэропорта.

Напомним, что аэропорт Нижнего Новгорода закрыли из-за атаки БПЛА ночью 23 апреля.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
