Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Ростова задержали после ограбления пожилой женщины

Ударил пенсионерку и сбежал с деньгами: ростовчанина поймали после ограбления женщины.

Источник: Комсомольская правда

65-летнего жителя Ростова-на-Дону задержали после нападения и грабежа. Жертвой оказалась 89-летняя женщина, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники полиции считают, что мужчина заметил женщину у банкомата, когда она снимала деньги. Ростовчанин пошел за пенсионеркой, а через время ударил ее, забрал сумку и сбежал. Всего было украдено 53 тысячи рублей.

Часть похищенного у подозеваемого забрали, при этом 10 тысяч рублей из суммы уже были потрачены. В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.