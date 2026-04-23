Жителя Ростова задержали после ограбления пожилой женщины

65-летнего жителя Ростова-на-Дону задержали после нападения и грабежа. Жертвой оказалась 89-летняя женщина, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Сотрудники полиции считают, что мужчина заметил женщину у банкомата, когда она снимала деньги. Ростовчанин пошел за пенсионеркой, а через время ударил ее, забрал сумку и сбежал. Всего было украдено 53 тысячи рублей.
Часть похищенного у подозеваемого забрали, при этом 10 тысяч рублей из суммы уже были потрачены. В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.