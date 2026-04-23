Жителя Кубани задержали за желание вступить в украинское подразделение

«УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин РФ, 1999 года рождения, который планировал принять участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации», — говорится в сообщении.
По информации службы, задержанный 1999 года рождения самостоятельно установил связь в мессенджере Telegram с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ. Получив необходимые инструкции от куратора, он предпринял попытку покинуть территорию страны, в ходе которой был задержан сотрудниками управления ФСБ.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к участию в деятельности террористической организации». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.