ФСБ задержала жителя Кубани, планировавшего уехать воевать за Украину

Силовики задержали на Кубани местного жителя, пытавшегося выехать из России для вступления в ряды украинского военизированного объединения. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
Установлено, что житель Каневского района сам связался в мессенджере с представителем запрещенного на территории РФ военного объединения. Получив инструкции от куратора, он попытался покинуть страну, однако был задержан сотрудниками профильного управления.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 — ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).
Уточняется, что задержанный — гражданин России 1999 года рождения, ему может грозить до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.
Днем ранее в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.
До этого сотрудники Федеральной службы безопасности также задержали представителя администрации Мариуполя за передачу спецслужбам Украины данных о дислокациях Вооруженных сил России.