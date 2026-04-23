ФСБ задержала жителя Кубани, планировавшего уехать воевать за Украину

Силовики задержали на Кубани местного жителя, пытавшегося выехать из России для вступления в ряды украинского военизированного объединения. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Установлено, что житель Каневского района сам связался в мессенджере с представителем запрещенного на территории РФ военного объединения. Получив инструкции от куратора, он попытался покинуть страну, однако был задержан сотрудниками профильного управления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 — ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).

Уточняется, что задержанный — гражданин России 1999 года рождения, ему может грозить до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

Днем ранее в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности также задержали представителя администрации Мариуполя за передачу спецслужбам Украины данных о дислокациях Вооруженных сил России.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше