ФСБ задержала на Кубани мужчину, собиравшегося воевать за Украину против ВС РФ

Сотрудники краевого управления ФСБ предотвратили намерение жителя Краснодарского края перейти на сторону врага. Мужчину задержали прямо при попытке выехать на территорию Украины. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

Источник: Life.ru

Как выяснили оперативники, россиянин сам инициировал контакт с представителями запрещённого в РФ украинского военизированного объединения (признано террористическим). Он намеревался вступить в его ряды и участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил Российской Федерации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют приготовление к государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приготовление к участию в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ).

Фигурант является местным жителем. Сейчас он находится под стражей, следователи устанавливают все обстоятельства его преступных намерений и возможных сообщников.

Ранее сотрудники органов госбезопасности пресекли преступные намерения 45-летнего россиянина в столице. Мужчина планировал совершить террористический акт возле зданий Минобороны. Оперативники выяснили, что подозреваемый самостоятельно вышел на связь с представителями радикальных формирований. Он должен был сам выбрать место для взрыва.

