ФСБ задержала на Кубани мужчину, собиравшегося воевать за Украину против ВС РФ

Как выяснили оперативники, россиянин сам инициировал контакт с представителями запрещённого в РФ украинского военизированного объединения (признано террористическим). Он намеревался вступить в его ряды и участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил Российской Федерации.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют приготовление к государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приготовление к участию в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ).
Фигурант является местным жителем. Сейчас он находится под стражей, следователи устанавливают все обстоятельства его преступных намерений и возможных сообщников.
Ранее сотрудники органов госбезопасности пресекли преступные намерения 45-летнего россиянина в столице. Мужчина планировал совершить террористический акт возле зданий Минобороны. Оперативники выяснили, что подозреваемый самостоятельно вышел на связь с представителями радикальных формирований. Он должен был сам выбрать место для взрыва.
