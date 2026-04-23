Московская «Плюшкина» напала на родную сестру, но сама получила удар ножом в грудь

Инициатором очередной ссоры выступила младшая из женщин. Причиной многолетних конфликтов между ними была страсть её страсть приносить в дом вещи с улицы — она отстаивала найденный хлам и была готова за него драться.
В ходе утренней потасовки младшая сестра напала на старшую со спины. В ответ та схватила нож и нанесла оппонентке ранения в область груди, после чего самостоятельно вызвала медиков.
Раненую госпитализировали, её состояние оценивается как стабильное. У пострадавшей осталась несовершеннолетняя дочь — девочку временно передали под опеку социальных служб до восстановления матери. В отношении старшей сестры возбуждено уголовное дело.
На днях Щербинский суд Москвы вынес приговор мужчине, который на протяжении трёх лет истязал бывшую супругу, отслеживал её перемещения через GPS-трекер и неоднократно угрожал физической расправой. Абьюзер признан виновным по ряду статей и отправлен в исправительное учреждение на длительный срок.
