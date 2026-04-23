Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белогородской области в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина

Один человек погиб и один пострадал после атаки дрона ВСУ в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки FPV-дрона в Белгородской области погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще один местный житель пострадал, добавил глава региона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 23 апреля 154 украинских беспилотников над регионами страны. В частности, дроны противника были ликвидированы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях.

Вместе с тем, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на четверг, 23 апреля, военнослужащие уничтожили 15 украинских беспилотников. По его словам, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.