В Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза провели обыски

После разрушительного наводнения в Дагестане силовики нагрянули с обысками в местное Министерство природных ресурсов и «Управление Дагмелиоводхоза». Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

В ведомстве уточнили, что обыски проводились в служебных кабинетах ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» и республиканского министерства природных ресурсов и экологии. По информации следователей, в ходе этих мероприятий были изъяты важные для дела документы и предметы.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал помочь жителям Дагестана с восстановлением жилья, даже если оно было построено без официального оформления.

По словам российского лидера, проблема с неоформленными строениями носит системный характер. Однако это не должно становиться причиной отказа в поддержке пострадавшим.

