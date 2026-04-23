Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде при пожаре из жилого дома эвакуировали 48 человек

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Калининграде в многоэтажном жилом доме на улице Ефремова произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали 48 человек, в том числе 10 детей.

В квартире на пятом этаже горели комната и балкон. В тушении было задействовано 25 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС.

