В Калининграде в многоэтажном жилом доме на улице Ефремова произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали 48 человек, в том числе 10 детей.
В квартире на пятом этаже горели комната и балкон. В тушении было задействовано 25 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.