РИА Новости: Десятки российских судей лишились мантий из-за связей с коррупцией

Десятки российских судей лишились полномочий после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ последних решений в судейском корпусе.

Отмечается, что одним из первых резонансных случаев стало прекращение полномочий судьи Верховного суда Виктора Момотова. По данным суда, в доход государства были обращены десятки объектов имущества на миллиарды рублей. Позднее аналогичные меры затронули бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

Сообщается, что решения о лишении статуса принимались в отношении других представителей судейского корпуса. В частности, речь идет о судьях из Краснодарского края, Адыгеи и Нижегородской области. В ряде случаев суды изымали имущество, признанное полученным с нарушением антикоррупционных требований.

Также проверки и отставки затронули суды Подмосковья. Всего за полгода, по данным агентства, полномочий лишились десятки судей в разных регионах России, передает РИА Новости.

Кроме того, бывшего начальника девятого лечебно-диагностического центра Министерства обороны РФ, генерал-майора Константина Кувшинова осудили на 7,5 года по делу о коррупции.

