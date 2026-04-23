Пятеро россиян пропали на рыбалке — спасатели вышли на поиски

Группа рыбаков пропала в районе реки Катэн в Хабаровском крае, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По предварительной информации, пятеро мужчин в возрасте от 19 до 32 лет 18 апреля выехали из Хабаровска на автомобиле. Предполагается, что они направились на рыбалку.
В настоящее время связи с ними нет, их местонахождение неизвестно. Обстоятельства уточняются.
К поискам подключились спасатели. В район имени Лазо направлена группа из шести сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России с необходимым оборудованием.
Запрос о содействии в розыске поступил от районного отдела полиции.
