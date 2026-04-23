Жительница Иркутского района вернет бойцу 9 млн похищенных мошенниками денег

Зиминская межрайонная прокуратура помогла участнику специальной военной операции вернуть крупную сумму, которую у него выманили аферисты. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в январе и феврале 2026 года с мужчиной связались неизвестные и предложили выгодно вложить сбережения в инвестиции. Боец поверил в быстрый заработок и перевел деньги на продиктованные счета.
— Позже выяснилось, что большая часть средств — почти 8 миллионов рублей — отправилась на банковскую карту жительницы Иркутского района. По факту мошенничества завели уголовное дело. Прокуратура, защищая права потерпевшего, подала иск о взыскании с владелицы счета неосновательного обогащения, — добавили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители потребовали вернуть не только саму украденную сумму, но и проценты за пользование чужими деньгами — еще более 1,1 миллиона рублей. Суд полностью удовлетворил иск.