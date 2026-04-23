Водитель погиб в перевернувшейся «Ладе» на воронежской трассе

Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

Источник: Комсомольская правда

В Бутурлиновском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Подробности сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Трагедия на трассе «Елань-Колено-Бутурлиновка» произошла 22 апреля в 13:40. На 7-м километре дороги, ведущей к селу Толучеево, 46-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» нарушил правила расположения транспорта на проезжей части. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, допустил съезд в левый придорожный кювет и последующее опрокидывание машины.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия — до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют точные обстоятельства и причины ДТП.