Россиянка выпала из окна — близкие заявили о побоях и угрозах

В Новосибирске 46-летняя женщина умерла после падения с четвертого этажа. Близкие считают, что она пыталась спастись от мужчины, с которым состояла в отношениях, передает kp.ru.
Инцидент произошел в октябре 2025 года в съемной квартире. Женщина получила тяжелые травмы, включая разрыв кишечника и перелом таза, и почти две недели находилась в реанимации.
По словам знакомых, после случившегося она рассказала, что подвергалась избиениям и не могла покинуть квартиру. Отношения с мужчиной начались в 2024 году. Указывается, что он ограничивал ее передвижение, оскорблял и применял силу.
Сообщается, что ранее у женщины фиксировали травмы, в том числе трещину ребра. При этом заявление в полицию она не подавала.
По имеющейся информации, она пыталась прекратить отношения, однако, как утверждают близкие, мужчина продолжал преследование и угрожал родственникам. В день происшествия он звонил с ее телефона и, по словам подруги, выдвигал угрозы.
После падения женщина перенесла операции, кому и остановку сердца, затем длительное лечение. В апреле она скончалась.
Близкие намерены добиваться проверки обстоятельств произошедшего. В региональном управлении МВД ситуацию не комментируют. Обстоятельства устанавливаются.
