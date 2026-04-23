Севастополец писал комментарии с двух аккаунтов в Telegram. В них горожанин призывал к разрушительным действиям в отношении объектов крымской инфраструктуры, а также к убийствам русских и политических деятелей.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал севастопольца виновным. Его приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима.
«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.