Две женщины получили от пенсионерки из Подмосковья восемь миллионов за шесть лет

Пенсионерка переводила средства злоумышленнице, так как та убедила ее в том, что для благополучия близких необходимо проводить платные ритуалы. Силовики задержали женщину в момент получения муляжа денег. Также они поймали родственницу подозреваемой, которая помогала ей писать СМС пенсионерке. В отношении женщин завели уголовное дело. Их отправили в СИЗО.