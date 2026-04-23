Две женщины получили от пенсионерки из Подмосковья восемь миллионов за шесть лет

Жительница Подмосковья под видом эзотерика на протяжении шести лет получала деньги от пенсионерки из Наро-Фоминска. Общая сумма ущерба превысила восемь миллионов рублей. В преступной схеме также участвовала родственница лжеэзотерика. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В течение шести лет потерпевшая под влиянием уговоров и психологического давления неоднократно переводила денежные средства на счета, указанные аферисткой, а также передавала наличные при личных встречах. Общая сумма ущерба превысила восемь миллионов рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Пенсионерка переводила средства злоумышленнице, так как та убедила ее в том, что для благополучия близких необходимо проводить платные ритуалы. Силовики задержали женщину в момент получения муляжа денег. Также они поймали родственницу подозреваемой, которая помогала ей писать СМС пенсионерке. В отношении женщин завели уголовное дело. Их отправили в СИЗО.

Ранее жительница Пермского края под видом гадалки обманула сестру участника СВО. Женщина перевела ей более одного миллиона рублей за якобы эвакуацию ее брата. Позднее злоумышленницу задержали, в ее отношении завели уголовное дело.