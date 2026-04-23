Россиянин перед отправкой на СВО пустил девушку в квартиру и лишился имущества

Житель Ростова-на-Дону после отправки на специальную военную операцию остался без имущества, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Житель Ростова-на-Дону после отправки на специальную военную операцию остался без имущества, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным родственников, мужчина в 2021 году начал жить с девушкой, которую пустил в свою квартиру. До отъезда он занимался перепродажей автомобилей.

Когда он уехал, девушка осталась в квартире одна. В 2023 году мать мужчины пришла проверить жилье и обнаружила, что бытовая техника и личные вещи исчезли. Также пропали автомобили, принадлежавшие владельцу.

По словам соседки, имущество вывозилось в отсутствие семьи. Родственники обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Как утверждается, расследование затянулось. Машины не объявлены в розыск, при этом две из них уже проданы. Родителям продолжают приходить штрафы.

Семья также обратилась в прокуратуру и готовит гражданский иск. Обстоятельства уточняются.

