Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Кубани задержан за попытку вступить в военизированное подразделение Украины

Житель Каневского района Кубани планировал вступить в ряды военизированного подразделения Украины. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю, передает «РИА Новости».

Задержанный — 1999 года рождения. По версии спецслужбы, россиянин сам вышел на связь с представителем украинского объединения, которое признано в России террористической организацией и запрещено. Мужчина получил «необходимые инструкции от куратора», после чего попытался уехать из страны.

Уголовное дело расследуют по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.