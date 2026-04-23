«Одна верёвка, один срыв»: Мастер спорта по альпинизму раскрыл, что сгубило погибшую в горах Бурятии группу

Напомним обстоятельства случившегося: группа из 15 человек, прибывшая из Красноярска, под руководством опытных гидов вышла на восхождение на пик Мунку-Сардык в Бурятии 18 апреля. 20 апреля, после подъёма на вершину и начала спуска, последняя связка — две женщины и мужчина — отстала и не вернулась в лагерь. Позже остальные участники группы нашли их тела на склоне, Life.ru узнал их личности. К настоящему моменту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Погибших уже эвакуировали, организаторы тура задержаны.