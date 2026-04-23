«Золотое дно». Как чиновник мэрии Казани обзавёлся апартаментами за 122 млн

При этом официальные доходы чиновника и его родных не позволяли таких трат. Альберт Суяргулов подал иск о взыскании в доход государства 122 миллионов — и Голяков «добровольно» уволился. Что скрывают ливневки — в материале «АиФ-Казань».
«Золотое дно» казанской ливневки: что известно о чиновнике.
Чиновник, который следил за тем, чтобы дождевая вода не затапливала казанские улицы, сам попал под настоящий поток претензий. Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал в Приволжский районный суд Казани иск к начальнику отдела содержания ливневой канализации Александру Голякову, его брату, матери и бывшей гражданской супруге. Сумма — около 122 миллионов рублей. В прокуратуре уверены: семья муниципального служащего владеет недвижимостью, которую не могла себе позволить на официальные доходы. А сам чиновник, по данным источников, курировал выдачу техусловий на отвод ливневых и талых вод — бумаг, необходимых застройщикам. После того как иск попал в суд, Голяков «по собственному желанию» покинул мэрию.
Александр Голяков долгое время оставался человеком непубличным. В открытых источниках — лишь два упоминания на портале мэрии. В 2014 году он случайно попал в кадр с мэром Ильсуром Метшиным во время акции «Зеленый рекорд» у «Чаши»: молодожёны тогда сажали деревья. Спустя пять лет Голяков уже в качестве начальника отдела содержания ливневой канализации департамента внешнего благоустройства демонстрировал депутатской комиссии очистные сооружения на улице Хади Такташа. Он с гордостью рассказывал, что Казань — единственный город в Поволжье, где на выпускных трубах ливнёвок стоят очистные.
Но главное, что давало Голякову реальный вес, — это выдача техусловий на отвод ливневых и талых вод и справок о выполнении этих условий. Услуга муниципальная и бесплатная. Однако застройщики хорошо знают, что без этой бумажки стройку не согласовать, а сроки её получения можно и затянуть. И вот тут-то, по версии прокуратуры, и открывалось «золотое дно».
«28 объектов на 132 миллиона»: что не поделил прокурор.
Прокуратура Татарстана провела проверку доходов и расходов Голякова и членов его семьи. В поле зрения попали 28 объектов недвижимости общей стоимостью 132,7 миллиона рублей. Часть уже продана, часть до сих пор в собственности. Итогом стал иск, который 21 апреля зарегистрировал Приволжский районный суд (судья Эмилия Делишева). Прокурор требует обратить в доход государства 15 объектов недвижимости (земельные участки, жилые и коммерческие помещения) и взыскать денежный эквивалент двух уже отчуждённых квартир, а также арендный доход от сдачи торговых площадей. Общая сумма требований — около 122 миллионов рублей.
Интересная деталь: на сегодняшний день ни один из этих объектов официально не оформлен на самого Александра Голякова. Как выявили татарстанские СМИ, всё записано на его близких: мать Зою Андреевну, брата Михаила и бывшую гражданскую супругу Алину Сафину. Именно их прокурор считает номинальными владельцами, а реальным хозяином — чиновника мэрии.
«Брат, мама и бывшая жена»: кому принадлежало богатство.
По данным «Реального времени» и «БИЗНЕС Online», мать Голякова Зоя Андреевна фигурирует в иске с 11 объектами — в том числе торговым зданием площадью 450 квадратных метров. Она же является единственным сотрудником ООО «Планета-А», которое, судя по отчётности, работает в убыток, но при этом владеет недвижимостью. Брат Михаил — владелец трёх земельных участков в Александровском сельском поселении и право требования на строящиеся апартаменты в центре Казани. Он же директор двух фирм с символической прибылью. Бывшая гражданская супруга Алина Сафина — ИП, занимается арендой и управлением недвижимостью.
У самих Голяковых, по данным открытых источников, доходы невелики. Должность начальника отдела в исполкоме не предполагает миллионных заработков. При этом чиновник подавал декларации о доходах, и, как сообщили в пресс-службе мэрии, проверка департамента госслужбы при раисе Татарстана не выявила нарушений. Однако прокуратура имеет право проверять имущество не только самого госслужащего, но и его близких родственников — и именно здесь, по версии надзорного ведомства, возникли расхождения.
Источники «Реального времени» утверждают: часть объектов, попавших в иск, выкупалась у строительных компаний, которые как раз обращались в департамент внешнего благоустройства за согласованием ливневок. Насколько рыночными были цены — предстоит выяснить суду.
«Добровольное увольнение»: что сказали в мэрии.
Сразу после того, как иск прокурора стал достоянием общественности, с портала мэрии Казани исчезла информация о том, что отдел содержания ливневой канализации возглавляет Александр Голяков. Пресс-служба администрации оперативно выпустила релиз: чиновник уволился по собственному желанию. Никаких других комментариев не последовало.
Ранее в исполкоме пояснили: Голяков подавал декларации о доходах, нарушений не нашли, а проверять имущество его матери и брата они не имеют права — это полномочия правоохранителей. Теперь слово за судом. Первое заседание по иску прокурора Татарстана назначено на июнь 2026 года. Если требования будут удовлетворены, государство получит и недвижимость, и почти 37 миллионов денежной компенсации — в счёт двух проданных квартир и арендных доходов.
Это не первый антикоррупционный иск Альберта Суяргулова к казанским чиновникам. Ранее аналогичная история произошла с бывшим главой администрации Кировского и Московского районов Сергеем Мироновым: тогда суд взыскал в пользу государства 145 миллионов рублей, а ответчики в итоге обанкротились. Похоже, ливневки снова указали на «золотое дно».