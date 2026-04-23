«Золотое дно». Как чиновник мэрии Казани обзавёлся апартаментами за 122 млн

Начальник отдела содержания ливневой канализации Казани Александр Голяков курировал выдачу техусловий на отвод дождевой воды. По версии прокуратуры, именно эта должность помогла его семье обзавестись 28 объектами недвижимости на 132 миллиона рублей.

При этом официальные доходы чиновника и его родных не позволяли таких трат. Альберт Суяргулов подал иск о взыскании в доход государства 122 миллионов — и Голяков «добровольно» уволился. Что скрывают ливневки — в материале «АиФ-Казань».

«Золотое дно» казанской ливневки: что известно о чиновнике.

Чиновник, который следил за тем, чтобы дождевая вода не затапливала казанские улицы, сам попал под настоящий поток претензий. Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал в Приволжский районный суд Казани иск к начальнику отдела содержания ливневой канализации Александру Голякову, его брату, матери и бывшей гражданской супруге. Сумма — около 122 миллионов рублей. В прокуратуре уверены: семья муниципального служащего владеет недвижимостью, которую не могла себе позволить на официальные доходы. А сам чиновник, по данным источников, курировал выдачу техусловий на отвод ливневых и талых вод — бумаг, необходимых застройщикам. После того как иск попал в суд, Голяков «по собственному желанию» покинул мэрию.

Александр Голяков долгое время оставался человеком непубличным. В открытых источниках — лишь два упоминания на портале мэрии. В 2014 году он случайно попал в кадр с мэром Ильсуром Метшиным во время акции «Зеленый рекорд» у «Чаши»: молодожёны тогда сажали деревья. Спустя пять лет Голяков уже в качестве начальника отдела содержания ливневой канализации департамента внешнего благоустройства демонстрировал депутатской комиссии очистные сооружения на улице Хади Такташа. Он с гордостью рассказывал, что Казань — единственный город в Поволжье, где на выпускных трубах ливнёвок стоят очистные.

Но главное, что давало Голякову реальный вес, — это выдача техусловий на отвод ливневых и талых вод и справок о выполнении этих условий. Услуга муниципальная и бесплатная. Однако застройщики хорошо знают, что без этой бумажки стройку не согласовать, а сроки её получения можно и затянуть. И вот тут-то, по версии прокуратуры, и открывалось «золотое дно».

«28 объектов на 132 миллиона»: что не поделил прокурор.

Прокуратура Татарстана провела проверку доходов и расходов Голякова и членов его семьи. В поле зрения попали 28 объектов недвижимости общей стоимостью 132,7 миллиона рублей. Часть уже продана, часть до сих пор в собственности. Итогом стал иск, который 21 апреля зарегистрировал Приволжский районный суд (судья Эмилия Делишева). Прокурор требует обратить в доход государства 15 объектов недвижимости (земельные участки, жилые и коммерческие помещения) и взыскать денежный эквивалент двух уже отчуждённых квартир, а также арендный доход от сдачи торговых площадей. Общая сумма требований — около 122 миллионов рублей.

Интересная деталь: на сегодняшний день ни один из этих объектов официально не оформлен на самого Александра Голякова. Как выявили татарстанские СМИ, всё записано на его близких: мать Зою Андреевну, брата Михаила и бывшую гражданскую супругу Алину Сафину. Именно их прокурор считает номинальными владельцами, а реальным хозяином — чиновника мэрии.

«Брат, мама и бывшая жена»: кому принадлежало богатство.

По данным «Реального времени» и «БИЗНЕС Online», мать Голякова Зоя Андреевна фигурирует в иске с 11 объектами — в том числе торговым зданием площадью 450 квадратных метров. Она же является единственным сотрудником ООО «Планета-А», которое, судя по отчётности, работает в убыток, но при этом владеет недвижимостью. Брат Михаил — владелец трёх земельных участков в Александровском сельском поселении и право требования на строящиеся апартаменты в центре Казани. Он же директор двух фирм с символической прибылью. Бывшая гражданская супруга Алина Сафина — ИП, занимается арендой и управлением недвижимостью.

У самих Голяковых, по данным открытых источников, доходы невелики. Должность начальника отдела в исполкоме не предполагает миллионных заработков. При этом чиновник подавал декларации о доходах, и, как сообщили в пресс-службе мэрии, проверка департамента госслужбы при раисе Татарстана не выявила нарушений. Однако прокуратура имеет право проверять имущество не только самого госслужащего, но и его близких родственников — и именно здесь, по версии надзорного ведомства, возникли расхождения.

Источники «Реального времени» утверждают: часть объектов, попавших в иск, выкупалась у строительных компаний, которые как раз обращались в департамент внешнего благоустройства за согласованием ливневок. Насколько рыночными были цены — предстоит выяснить суду.

«Добровольное увольнение»: что сказали в мэрии.

Сразу после того, как иск прокурора стал достоянием общественности, с портала мэрии Казани исчезла информация о том, что отдел содержания ливневой канализации возглавляет Александр Голяков. Пресс-служба администрации оперативно выпустила релиз: чиновник уволился по собственному желанию. Никаких других комментариев не последовало.

Ранее в исполкоме пояснили: Голяков подавал декларации о доходах, нарушений не нашли, а проверять имущество его матери и брата они не имеют права — это полномочия правоохранителей. Теперь слово за судом. Первое заседание по иску прокурора Татарстана назначено на июнь 2026 года. Если требования будут удовлетворены, государство получит и недвижимость, и почти 37 миллионов денежной компенсации — в счёт двух проданных квартир и арендных доходов.

Это не первый антикоррупционный иск Альберта Суяргулова к казанским чиновникам. Ранее аналогичная история произошла с бывшим главой администрации Кировского и Московского районов Сергеем Мироновым: тогда суд взыскал в пользу государства 145 миллионов рублей, а ответчики в итоге обанкротились. Похоже, ливневки снова указали на «золотое дно».