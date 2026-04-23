«Золотое дно». Как чиновник мэрии Казани обзавёлся апартаментами за 122 млн

Чиновник, который следил за тем, чтобы дождевая вода не затапливала казанские улицы, сам попал под настоящий поток претензий. Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал в Приволжский районный суд Казани иск к начальнику отдела содержания ливневой канализации Александру Голякову, его брату, матери и бывшей гражданской супруге. Сумма — около 122 миллионов рублей. В прокуратуре уверены: семья муниципального служащего владеет недвижимостью, которую не могла себе позволить на официальные доходы. А сам чиновник, по данным источников, курировал выдачу техусловий на отвод ливневых и талых вод — бумаг, необходимых застройщикам. После того как иск попал в суд, Голяков «по собственному желанию» покинул мэрию.