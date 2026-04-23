Нижегородца обвиняют в поджоге автомобиля из-за конфликта со знакомым

Конфликт на Бору завершился поджогом автомобиля, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Гражданин обратился в правоохранительные органы с сообщением об умышленном поджоге принадлежащего ему автомобиля.
Вследствие данного инцидента пострадали внутренние элементы салона, обивка двери, а также водительское стекло оказалось разбито. Финансовые потери оцениваются в 25 тысяч рублей.
Правоохранители оперативно идентифицировали и задержали 30-летнего мужчину, судимого в прошлом, который знаком с потерпевшим. Известно, что накануне между данными лицами возникла ссора.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого применена мера в виде обязательства о явке и запрете покидать место жительства. Следственные мероприятия продолжаются.
