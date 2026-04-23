СК завершил расследование дела мужчины, избившего до смерти незнакомца в Москве

Следователи завершили расследование дела мужчины, который избил до смерти незнакомца около дома на Фруктовой улице в Москве. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Фигурант находится под стражей. Следователи собрали доказательства вины злоумышленника. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

Мужчина, по данным СК, совершил преступление в августе прошлого года. Тогда он поссорился с прохожим и избил его. Потерпевший скончался в больнице.

В ноябре 2025-го пьяный мужчина избил до смерти свою сожительницу в квартире дома на Амурской улице в Москве. Женщина умерла на месте. В апреле этого года СК завершил расследование дела.