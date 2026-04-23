Ударила бабушку ножом 23 раза: во Владивостоке вынесли приговор за убийство 73-летней пенсионерки

Во Владивостоке вынесли приговор по делу об убийстве 73-летней пенсионерки.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке суд приговорил 53-летнюю местную жительницу к семи годам и двум месяцам колонии за жестокое убийство 73-летней знакомой. Преступление было совершено в мае 2022 года в квартире на улице Карбышева. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».

Как установил суд, между женщинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта осужденная нанесла пенсионерке не менее 23 ножевых ранений в жизненно важные органы, а также не менее 10 ударов твердым тупым предметом. Пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм.

Государственный обвинитель из прокуратуры Первореченского района поддержал обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима.