В Минприроды Дагестана прошли обыски

По версии следствия, чиновники городской администрации и других уполномоченных органов незаконно оформляли в частную собственность участки, расположенные в водоохранной зоне, где любое капитальное строительство категорически запрещено. Помимо передачи земель, должностные лица выдавали разрешения на возведение многоквартирных домов. В СК отметили, что даже после того, как суды признали эти объекты самостроями и постановили их снести, строительные работы не прекращались, а решения о демонтаже игнорировались.