В Минприроды Дагестана прошли обыски

Следователи СК России провели серию обысков в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана, а также в офисах регионального управления «Дагмелиоводхоза». Следственные действия прошли в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, чиновники городской администрации и других уполномоченных органов незаконно оформляли в частную собственность участки, расположенные в водоохранной зоне, где любое капитальное строительство категорически запрещено. Помимо передачи земель, должностные лица выдавали разрешения на возведение многоквартирных домов. В СК отметили, что даже после того, как суды признали эти объекты самостроями и постановили их снести, строительные работы не прекращались, а решения о демонтаже игнорировались.
Незаконная засыпка русла реки застройщиками привела к блокировке течения и остановке очистных работ. Как полагает следствие, именно отсутствие контроля со стороны профильных ведомств и их бездействие создали угрозу подтопления территорий.
Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и халатности. При обысках следователи изъяли важную для расследования документацию.