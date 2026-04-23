В Минприроды Дагестана прошли обыски

Следственный комитет России провел обыски в Министерстве природных ресурсов Дагестана и управлении «Дагмелиоводхоза» в рамках уголовного дела о халатности и превышении должностных полномочий.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следователи СК России провели серию обысков в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана, а также в офисах регионального управления «Дагмелиоводхоза». Следственные действия прошли в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, чиновники городской администрации и других уполномоченных органов незаконно оформляли в частную собственность участки, расположенные в водоохранной зоне, где любое капитальное строительство категорически запрещено. Помимо передачи земель, должностные лица выдавали разрешения на возведение многоквартирных домов. В СК отметили, что даже после того, как суды признали эти объекты самостроями и постановили их снести, строительные работы не прекращались, а решения о демонтаже игнорировались.

Незаконная засыпка русла реки застройщиками привела к блокировке течения и остановке очистных работ. Как полагает следствие, именно отсутствие контроля со стороны профильных ведомств и их бездействие создали угрозу подтопления территорий.

Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и халатности. При обысках следователи изъяли важную для расследования документацию.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше
СК