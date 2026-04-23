В Челябинской области мошенник получил срок за аферы с безопасными счетами

В Челябинской области мошенник получил 5,5 года за 7 афер с безопасными счетами.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Суд приговорил участника международной преступной группы, представлявшегося сотрудником органов безопасности, к 5,5 годам колонии за мошенничество, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

«Сотрудниками управления… выявлена и пресечена противоправная деятельность участника международной преступной группы, причастного к совершению мошенничества», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мошенник, представляясь сотрудником госбезопасности, убеждал жертв перевести деньги на «безопасные счета» якобы с целью помощи в раскрытии экономических преступлений. Для убедительности он, используя курьерскую доставку, предоставлял фиктивные документы с символикой, подписями и печатями ФСБ России. Он также убеждал жертв никому ничего не рассказывать, угрожая уголовной ответственностью за разглашение гостайны и отказ от сотрудничества.

В поимке фигуранта также участвовали полицейские Кирова и Челябинской области. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 УК России (мошенничество в крупном и особо крупном размерах).

«Судебной инстанцией обвиняемый признан виновным в совершении семи преступлений и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу вступил», — говорится в сообщении пресс-службы.