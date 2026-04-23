В Челябинской области мошенник получил срок за аферы с безопасными счетами

Отмечается, что мошенник, представляясь сотрудником госбезопасности, убеждал жертв перевести деньги на «безопасные счета» якобы с целью помощи в раскрытии экономических преступлений. Для убедительности он, используя курьерскую доставку, предоставлял фиктивные документы с символикой, подписями и печатями ФСБ России. Он также убеждал жертв никому ничего не рассказывать, угрожая уголовной ответственностью за разглашение гостайны и отказ от сотрудничества.