Сотрудник завода разбил нос фельдшеру, приехавшему на вызов во Всеволожск

Инцидент в Ленобласти обернулся уголовным делом.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 20 апреля в квартиру дома 5 на Европейском проспекте во Всеволожске вызвали бригаду скорой помощи. Однако приехавшего 30-летнего фельдшера встретили нерадушно. Сначала хозяин жилья устроил словесную перепалку, а затем разбил ему нос. После инцидента пострадавшему самому потребовался осмотр коллег, за которой он был вынужден обратиться в медпункт. О происшествии стало известно полиции, сотрудники которой задержали подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— 21 апреля у дома 85 на Октябрьском проспекте поймали 22-летнего мужчину, — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что подозреваемый работает оператором станков на заводе. В его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Ленобласти перед судом предстанет молодой мужчина, обвиняемый в убийстве автослесаря в гараже.