В Железногорске после аварии с пассажирским автобусом завели уголовное дело

23 апреля в Железногорске после аварии с участием пассажирского автобуса завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
По предварительной версии Следственного комитета по Красноярскому краю, сегодня утром водитель транспортного средства вез сотрудников одного из местных предприятий на работу.
При подъеме в гору мужчина не справился с управлением из-за внезапной остановки двигателя. В итоге машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса. На месте ДТП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
