В Минске муж едва не убил жену из-за неразобранных коробок с вещами. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Супруги проживают в частном доме в переулке Масюковщина. Женщина из своей квартиры перевезла вещи, но не спешила разбирать коробки. Это злило ее 57-летнего супруга. И мужчина неоднократно напоминал о коробках.
В марте 2026 года между супругами произошла очередная ссора. Минчанин подошел к жене, лежавшей на кровати, схватил за ногу, а затем сбросил на пол и потащил в коридор, требуя ее отъезда к матери.
Минчанка испугалась и о случившемся сообщила в милицию. Однако это еще больше разозлило фигуранта, и он начал душить женщину, угрожая причинением тяжких телесных повреждений и убийством. При этом мужчина был трезв.
Жителя Минска задержал наряд милиции, в отношении него было заведено уголовное дело. Женщину забрала скорая медицинская помощь.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Игорь Жибуль отметил, что фигурант нигде не работает, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Минчанину было предъявлено обвинение в угрозе убийством, причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться ее осуществления, то есть по статье 186 Уголовного кодекса. Он полностью признал вину, раскаялся в содеянном.
Ранее минчанин напал на электромонтера из-за неработающих лифтов в общежитии.
А еще Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля.
Тем временем белорусский силач-рекордсмен Вячеслав Хоронеко дал очень простой совет против плесени и грибка в квартире.