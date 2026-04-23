Бастрыкину доложат о расследовании дела подростка, получившего ожог глаз в Перми

Доклад о том, как идет следствие по делу подростка, получившего ожог глаз от сработавшей химической ловушки в Перми, представят председателю СК России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В центральный аппарат следственного комитета будет направлен доклад о расследовании инцидента в Мотовилихинском районе Перми.
Напомним, что 21 апреля 14-летний мальчик поднял на улице сверток с купюрами, который взорвался у него в руках. Это была химическая ловушка. При этом подросток получил ожоги глаз.
После оказания необходимой помощи пострадавшего отпустили домой, а по факту причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).