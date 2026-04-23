Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чиновницу взяли под стражу за побег из-под домашнего ареста в Красноярске

Бывшая сотрудница мэрии Красноярска, обвиняемая в махинациях с муниципальной землей и находившаяся под домашним арестом, избавилась от электронного браслета, а затем отправилась по своим делам. За это женщине ужесточили меру пресечения.

Источник: Российская газета

Две жительницы краевой столицы проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу о краже земельного участка, принадлежащего городу. Обе некогда работали в структурах мэрии и воспользовались своими знаниями, чтобы с помощью фальшивых документов оформить землю в частную собственность.

Женщины находились под домашним арестом, но одна из них вдруг решила проигнорировать ограничения. Она перерезала ремешок электронного браслета, который позволяет стражам порядка следить за передвижением фигуранта, и ушла из квартиры. Позже экс-чиновница пыталась уговорить подельницу изменить показания.

Когда о случившемся стало известно, прокуратура потребовала изменить меру пресечения обвиняемой, и суд принял решение об изоляции гражданки. Ее отправили в СИЗО минимум до середины мая.