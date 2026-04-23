Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Красноярском крае

Девять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Железногорске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По предварительным данным, 60-летний водитель частного пассажирского автобуса не справился с управлением на подъеме, после чего машина вылетела с проезжей части и на полном ходу протаранила дерево.
В автокатастрофе пострадали сам шофер и восемь его пассажиров. Все пострадавшие с различными травмами экстренно доставлены в ближайшее медицинское учреждение.
В Госавтоинспекции отметили, что в момент удара никто из находившихся в салоне людей, за исключением водителя, не был пристегнут ремнями безопасности. Полицейские выясняют все обстоятельства и точные причины случившегося.