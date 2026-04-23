ФСБ в Приморье предотвратила вербовку школьника украинцами

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. УФСБ России по ТОФ предотвратило попытку вовлечения ГУР Украины школьника в противоправную деятельность, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края в официальном Telegram-канале.
В апреле 12-летний школьник из Приморского края купил читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2». После того как подросток перевел деньги, ему в Telegram стали приходить сообщения с угрозами.
«Враг из украинских спецслужб писал мальчику, что его денежные средства направлены на поддержку военнослужащих ВСУ. Угрожал, что эту информацию направит в российские правоохранительные органы, а за “молчание” нужно заплатить», — говорится в сообщении антитеррористической комиссии.
Школьник рассказал об этом родителям, а те сообщили в органы госбезопасности и планы злоумышленников были сорваны.