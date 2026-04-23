Водитель на Toyota Progres устроил опасные гонки во Владивостоке — полиция ищет очевидцев

Следственное управление УМВД России по Владивостоку просит откликнуться граждан, которые видели, как неизвестные нарушители создавали угрозу безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В настоящее время предварительное следствие ищет очевидцев. Так, неизвестные граждане в неустановленное время (но не позднее 26 сентября 2025 года), совершая опасные маневры, нарушили ПДД и создавали угрозу безопасности других участников движения на автомобиле Toyota Progres в районе Океанского проспекта 169», — говорится в сообщении.
Особенно ценна информация от человека, который снял происшествие на видео и выложил запись в интернет. Его также просят связаться со следствием.
Конфиденциальность гарантируется. Обратиться можно в любое отделение полиции.