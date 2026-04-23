Под Воронежем энергетики и водка довели 18-летнего парня до уголовного дела

В дежурную часть отдела МВД по Новоусманскому району обратилась 38-летняя директор сетевого магазина. Женщина сообщила об открытом хищении товаров. Подробности рассказали в региональном главке полиции 23 апреля.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения: злоумышленник положил в карман три энергетика и бутылку водки, после чего попытался скрыться. На законное требование директора вернуть продукцию молодой человек оказал сопротивление и убежал.
Участковые опознали подозреваемого по записям с камер. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 18-летний местный житель. В отделе полиции он признал вину, объяснив поступок тяжелым финансовым положением.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, — лишение свободы на срок до 4 лет.