Умер архитектор, сформировавший облик городов Воронежской области

Скончался член правления воронежского отделения Союза архитекторов России Николай Гуненков. Его не стало в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в официальном сообществе творческого общественного объединения профессионалов в области архитектуры, градостроительства, охраны культурного наследия и изучения архитектуры в четверг, 23 апреля.
Николай Фёдорович, являясь выпускником Московского архитектурного института, вёл активную работу по формированию облика городов Воронежской области. Он является автором и соавтором более 60 проектов, в числе которых мемориальный комплекс «Площадь Победы», Воронежский областной диагностический центр, «Трансагенство» и другие значимые объекты.
Также Николай Гуненков занимался преподавательской и общественной деятельностью. Как педагог он воспитал не одно поколение архитекторов, передавая свой многолетний опыт и уникальные знания студентам архитектурного факультета ВГТУ.
Коллеги Николая Фёдоровича отмечают, что профессионализм архитектора, его ответственность и доброжелательность останутся в памяти всех, кто знал его.