Ужас Мунку-Сардык. Эксперт Дубынин раскрыл причину гибели туристов в Бурятии

Трагедия в Бурятии, где при восхождении на высшую точку Саян погибли трое туристов из Красноярского края, заставила вновь заговорить о коварстве «простых» гор. Председатель городской федерации альпинизма Александр Дубынин, покоривший Мунку-Сардык десять раз, рассказал krsk.aif.ru, почему маршрут несложной категорией на деле оказывается испытанием на выживание.
Где базовый лагерь для восхождения на Мунку-Сардык.
На фото Мунку-Сардык выглядит почти курортно: высшая точка Саян, заснеженные склоны, маршрут доступен новичкам. Но когда при восхождении гибнут люди, выясняется, что «доступный» — не значит «безопасный». Александр Дубынин поднимался сюда и в лютый минус, и весной. Его предосторежение звучит так: в горах главное не крутизна, а выносливость людей.
Базовый лагерь ставят в зоне леса, у слияния рек Белый Иркут и Мугувек. С этого места до вершины предстоит набрать около 1700 метров высоты.
«В горах расстояние километрами никто не меряет, — объясняет Дубынин. — Считаем только часы. И цифры получаются пугающие: подъем и спуск занимают от 12 до 16 часов чистого хода. Двенадцать — это очень быстро, почти без остановок. Обычная группа идет 14−16. Представьте: вы неспешно, но без длительного отдыха идете по снегу, льду и камням, часть пути — в полном снаряжении. Это настоящий марафон, только финиш — не стадион, а вершина, где ветер валит с ног».
Маршрут на Мунку-Сардык через коварное озеро и опасную «подушку».
Маршрут начинается с ледопада — замерзшего речного русла. Без кошек с острыми зубьями тут делать нечего: лед отполирован ветрами, любая ошибка грозит падением. Затем два несложных скальных участка — и перед глазами открывается озеро Эхой. Многие туристы в этот момент выдыхают, решив, что самое трудное позади. Зря.
«Эхой — место очень коварное, там нет укрытия от непогоды, — предупреждает опытный альпинист. — Оно продувается насквозь. Зимой порывы достигают 50 метров в секунду. Вы идете по открытому ледяному полю, и ветер вытягивает тепло из-под одежды моментально. Если человек к этому моменту уже вымотан или оделся неправильно, переохлаждение наступает очень быстро».
После озера начинается подъем по курумнику — так называют крупные каменные осыпи, припорошенные снегом. Ступать приходится осторожно: между валунами пустоты, ногу можно подвернуть в два счета. Выше курумник сменяется фирном — плотным, слежавшимся снегом, который на крутом участке превращается в настоящий ледяной желоб.
Перед самым серьезным взлетом есть относительно плоский пятак, известный как плато под названием Подушка. Здесь группы словно переводят дух, надевают страховочные системы, оценивает погоду. Дальше склон становится заметно круче. Для безопасности бурятские спасатели много лет назад провесили стальные перила на участке перед гребнем горы — трос толщиной с мизинец, закрепленный в скале специальными крючьями (шлямбурами).
«Если человек пристегнулся к такому тросу, с ним уже ничего не случится, — говорит Дубынин. — Перила выдерживают колоссальную нагрузку. Слухи о том, что они могли порваться во время восхождения красноярских туристов, — это полная чушь, высосанная из пальца. Беда, скорее всего, произошла на подходе к перилам, там, где страховка — только ледоруб в руках и умение им пользоваться».
Как можно было спастись туристам на Мунку-Сардык.
Главный инструмент безопасности на снежном склоне — ледоруб. При срыве альпинист должен за пару секунд выполнить «зарубание»: перевернуться на живот и воткнуть «клюв» ледоруба в склон, чтобы затормозить до того, как тело наберет скорость. Этот навык отрабатывают на тренировках до автоматизма. Если его нет или человек растерялся — падение становится неуправляемым.
Вторая беда — одежда. Александр вспоминает случай на Кавказе: физически крепкий парень вдруг начал двигаться так медленно, что 10 метров по веревке преодолевал за 10 минут.
«Мы его окликаем: “Ты чего застыл?” А он в ответ: “Нормально иду”. Со стороны было очевидно — организм уже “поплыл” от холода, мозг перестал адекватно оценивать реальность. Не заметили бы — человек просто замерз бы на маршруте».
На Мунку-Сардык, где до вершины 6−8 часов хода, любая заминка, травма или потеря темпа превращают восхождение в борьбу со временем. И далеко не всегда человек выходит из нее победителем.
Напомним, группа из 15 красноярцев вышла из базового лагеря 18 апреля. Возвращение планировалось 22 апреля, но 21 апреля несколько туристов оставили в местном кафе записку с текстом: «Гора Мунку-Сардык, район “подушки”. Три человека найдены без признаков жизни. Требуется эвакуация».
Сейчас тела погибших спущены с горы, а организаторам тура из компании «Эндевор Тур» предъявлены обвинения в оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности гибель людей. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы. Гид группы Виктор Дороженко, чье имя указано в записке о гибели туристов, как выяснил krsk.aif.ru, не был включён в реестр инструкторов-проводников Минэкономразвития РФ.