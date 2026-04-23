В школах Ставропольского края отменили вторую смену из-за угрозы беспилотников

Вторая смена в школах Ставропольского края отменена из-за угрозы беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Источник: Известия

«Первая смена в школах Ставрополья заканчивает обучение, вторая смена остается дома», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, глава региона рекомендовал завершить занятия в учреждениях профессионального образования — колледжах и вузах. Владимиров предупредил жителей, что на территории края объявлена беспилотная опасность.

Владимиров 19 апреля сообщил, что при падении обломков беспилотника на частный дом на территории Ставрополья пострадала мирная жительница. Повреждения были зафиксированы в Невинномысске. Там повреждены фасады и остекления в нескольких зданиях.