В Дзержинске будут судить двух аферисток, похитивших 844 ноутбука у пермских школ

Как установило следствие, аферисты размещали фиктивные заказы на доставку товаров между городами, привлекая водителей, которые ничего не знали о планах преступников. После прибытия товара, он незаметно переоформлялся и передавался другому водителю, также нанятого якобы заказчиками.
«Похищенные ноутбуки обвиняемые затем сбыли через интернет-площадку в Ставропольском крае», — отметили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Оперативникам уголовного розыска удалось вернуть лишь небольшую долю пропавшей электроники. Во время задержания, выяснилось, что женщины пытались провернуть похожий трюк уже с партией телевизоров, предназначенных для поставки в Ростовскую область. Теперь им грозит ответственность за мошенничество в особо крупных размерах и подделку документов.
