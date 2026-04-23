В Дзержинске будут судить двух аферисток, похитивших 844 ноутбука у пермских школ

ДЗЕРЖИНСК, 22 апреля, ФедералПресс. Дзержинские следователи направили в суд материалы дела против двух родственников-цыган, которых обвиняют в краже крупной партии техники, предназначавшейся школам Перми. Используя хитрую схему с подставными перевозчиками, злоумышленники выманили груз ноутбуков общей стоимостью более 96 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

Как установило следствие, аферисты размещали фиктивные заказы на доставку товаров между городами, привлекая водителей, которые ничего не знали о планах преступников. После прибытия товара, он незаметно переоформлялся и передавался другому водителю, также нанятого якобы заказчиками.

«Похищенные ноутбуки обвиняемые затем сбыли через интернет-площадку в Ставропольском крае», — отметили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Оперативникам уголовного розыска удалось вернуть лишь небольшую долю пропавшей электроники. Во время задержания, выяснилось, что женщины пытались провернуть похожий трюк уже с партией телевизоров, предназначенных для поставки в Ростовскую область. Теперь им грозит ответственность за мошенничество в особо крупных размерах и подделку документов.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.