Автодорога и 16 участков освободились от воды в Нижегородской области

За период 22 апреля в пределах Нижегородской области не было зафиксировано новых случаев подтопления территорий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Вследствие отступления воды были освобождены одна транспортная артерия и шестнадцать частных владений:
Автодорога к населенному пункту Натальино по улице Школьная в Навашинском муниципальном образовании.
Два придомовых участка в СНТ «Ольха» городского округа Бор.
Три приусадебных участка в СНТ «Тюльпан» деревни Рекшино городского округа Бор.
Десять частных территорий в селе Кантаурово, СНТ «Колос» городского округа Бор.
Один придомовой участок в СНТ «Зеленый мыс» городского округа Бор.
На данный момент в 15 муниципалитетах (городской округ города Нижний Новгород (Кстовский район), городской округ города Арзамас, городской округ Бор, Навашинский городской округ, Семеновский городской округ, Воскресенский городской округ, Володарский городской округ, Гагинский городской округ, Павловский городской округ, Починковский городской округ, Сергачский городской округ, Сеченовский городской округ, Уренский городской округ, Шатковский городской округ, Краснобаковский городской округ) зафиксированы подтопления:
64 приусадебных территории,
12 низководных мостов,
157 участков автомобильных дорог.
Жертв и пострадавших в результате паводка нет, а также отсутствует необходимость в предоставлении временного жилья для эвакуированных. Организован непрерывный сбор и анализ сведений о развитии паводковой ситуации, а также ежедневный мониторинг деятельности оперативных групп в муниципальных образованиях.
Ранее 10,5 млн рублей выделили на затопленные зоны в Нижегородской области.