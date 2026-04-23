В поселке под Хабаровском рассказали о последней встрече с пропавшими рыбаками

Пропавшую в Хабаровском крае группу рыбаков последний раз видели в поселке Южный. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.
Утверждается, что они спрашивали дорогу к заброшенной деревне в тайге.
По данным SHOT, 19-летний Никита и его подруга Настя 18 апреля выехали на микроавтобусе порыбачить в сторону находящегося на расстоянии 200 километров от Хабаровска поселка Южный. Он располагается глубоко в тайге в окружении большого количества рек. Никиту и Настю сопровождали четверо их друзей.
Компания должна была вернуться 21 апреля, однако к настоящему времени этого так и не произошло. Известно, что последний раз на связь Настя выходила 19 апреля. Тогда она сообщила сестре, что с ними все хорошо. В тот же день их видели в Южном.
Жители населенного пункта предполагают, что пропавшие могли утонуть, заблудиться или стать жертвами диких животных.
Сотрудники МЧС приступили к поисково-спасательной операции.