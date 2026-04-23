Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Верхней Туре с рельсов сошли два вагона, перевозивших лес

Прокуратура организовала проверку после схода двух вагонов с рельсов в Верхней Туре.

Источник: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Транспортная прокуратура организовала проверку после схода вагонов с рельсов в Верхней Туре. Инцидент произошел утром 23 апреля на подъездных путях необщего пользования ООО «Тура-Лес». Два вагона с лесом сошли с рельсов без опрокидывания.

— В результате инцидента никто не пострадал, задержек в движении поездов не допущено. Ведутся восстановительные работы, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Причины произошедшего устанавливаются.

Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, что в апреле из-за схода с рельсов вагона-цистерны грузового поезда было задержано несколько поездов. Некоторым пассажирам пришлось добираться до станции на машине. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.