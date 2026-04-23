В Верхней Туре с рельсов сошли два вагона, перевозивших лес

Транспортная прокуратура организовала проверку после схода вагонов с рельсов в Верхней Туре. Инцидент произошел утром 23 апреля на подъездных путях необщего пользования ООО «Тура-Лес». Два вагона с лесом сошли с рельсов без опрокидывания.
— В результате инцидента никто не пострадал, задержек в движении поездов не допущено. Ведутся восстановительные работы, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Причины произошедшего устанавливаются.
Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, что в апреле из-за схода с рельсов вагона-цистерны грузового поезда было задержано несколько поездов. Некоторым пассажирам пришлось добираться до станции на машине. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.