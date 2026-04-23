В массовом ДТП под Самарой 23 апреля погиб 70-летний водитель Chevrolet Niva

Под Самарой 23 апреля произошло массовое ДТП с человеческими жертвами, об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Примерно в 09.55 70-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva ехал по дороге Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. На восьмом ее километре он выехал на перекресток, но не уступил дорогу автомобилю Ford Focus, которым управлял 37-летний мужчина. Машины столкнулись.