В массовом ДТП под Самарой 23 апреля погиб 70-летний водитель Chevrolet Niva

Один человек погиб и два пострадали в ДТП с тремя машинами под Самарой.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Под Самарой 23 апреля произошло массовое ДТП с человеческими жертвами, об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Примерно в 09.55 70-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva ехал по дороге Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. На восьмом ее километре он выехал на перекресток, но не уступил дорогу автомобилю Ford Focus, которым управлял 37-летний мужчина. Машины столкнулись.

«От удара Ford Focus отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera под управлением 62-летнего водителя», — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.

Водитель Chevrolet Niva погиб на месте ДТП. Травмы получили 85-летний пассажир Nissan Almera и 31-летний пассажир Ford Focus. Их на скорой увезли в больницу.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства этой аварии.