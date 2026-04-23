В массовом ДТП под Самарой 23 апреля погиб 70-летний водитель Chevrolet Niva

Под Самарой 23 апреля произошло массовое ДТП с человеческими жертвами, об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Примерно в 09.55 70-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva ехал по дороге Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. На восьмом ее километре он выехал на перекресток, но не уступил дорогу автомобилю Ford Focus, которым управлял 37-летний мужчина. Машины столкнулись.
«От удара Ford Focus отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera под управлением 62-летнего водителя», — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.
Водитель Chevrolet Niva погиб на месте ДТП. Травмы получили 85-летний пассажир Nissan Almera и 31-летний пассажир Ford Focus. Их на скорой увезли в больницу.
Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства этой аварии.