Глава СК России контролирует дело о получении ожогов подростком в Перми

Центральный аппарат СК России получит доклад о расследовании случая ожогов глаз у подростка 2012 года рождения в Перми, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Напомним, 21 апреля в Мотовилихинском районе Перми подросток нашел на улице предмет, похожий на пачку денег, и поднял его. Сработавшая химическая ловушка, находившая внутри, попала красящим веществом в глаза мальчика. Медицинские работники серьезных травм не выявили и отпустили его домой.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и выявленных обстоятельствах.