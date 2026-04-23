Глава СК России контролирует дело о получении ожогов подростком в Перми

В Мотовилихе мальчик нашел предмет, в котором сработало опасное устройство.

Центральный аппарат СК России получит доклад о расследовании случая ожогов глаз у подростка 2012 года рождения в Перми, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, 21 апреля в Мотовилихинском районе Перми подросток нашел на улице предмет, похожий на пачку денег, и поднял его. Сработавшая химическая ловушка, находившая внутри, попала красящим веществом в глаза мальчика. Медицинские работники серьезных травм не выявили и отпустили его домой.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и выявленных обстоятельствах.