Военкома из Ростова осудили за получение взяток от призывников

9 лет колонии строгого режима и штраф в 3 млн рублей назначили ростовскому военкому.

Источник: Комсомольская правда

Военного комиссара Пролетарского и Первомайского районов Ростова-на-Дону осудили за взятки. Об этом сообщает Батайский городской суд.

По информации инстанции, военком, находясь в должности в Ростове, получил от двух человек 145 и 200 тысяч рублей в качестве подкупа за освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

Когда нарушение закона раскрыли, в отношении представителя военного комиссариата было возбуждено дело по статьям о взятках в особо крупном и значительном размерах (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Суд назначил подсудимому 9 лет колонии строгого режима и штраф в 3 млн рублей. Также мужчине запретили в течение шести лет занимать должности в муниципальных и государственных органах и учреждениях. Кроме того, суд конфисковал сумму взяток — 345 тысяч рублей — в доход государства.

