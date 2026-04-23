СК Беларуси раскрыл подробности двух уголовных дел об измене государству

Фигурантом другого уголовного дела оказался 68-летний житель Воложинского района. В июле 2022 года пенсионер, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, за деньги начал собирать данные про местных сотрудников милиции (номера телефонов, личная информация). В дальнейшем эти данные должны были быть использованы для давления и провокаций, а в последующем — для вовлечения в антигосударственную деятельность в интересах иностранных спецслужб.