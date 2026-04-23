СК Беларуси раскрыл подробности двух уголовных дел об измене государству

Следственный комитет Беларуси раскрыл подробности двух уголовных дел об измене государству.
По данным следствия, 42-летний минчанин осенью 2023 года вступил в переговоры с иностранной деструктивной организацией, которая действовала в рамках признанного в Беларуси экстремистским формированием объединения Belpol. Фигурант собирал информацию про исправительную колонию № 1, расположенную в Новополоцке.
Житель Минска, исполняя договоренности, получил банковскую карту, а также инструкции по проверке ее работоспособности. Затем мужчина перевел деньги на карт-счет карты, поместил ее в тайник, о местонахождении которого сообщил иностранным кураторам.
«Эти средства предназначались для расчета с еще одним участником преступной группы, который должен был выяснить условия содержания осужденных и установить с ними канал связи, а также добыть персональные данные сотрудников», — сообщили в СК.
Указанная информация нужна была деструктивным организациям для создания социально-политического напряжения, агрессии в обществе. В том числе для дискредитации правоохранительных органов через формирование фейковых новостей о жестоком обращении с осужденными, получении персональных данных сотрудников для давления, вербовки и травли их близких.
Кроме того, фигурант вместе с 36-летним сообщником передавал полученную прибыль от подконтрольной им частной фирмы за границу в пользу признанных в Беларуси экстремистскими организациями Terra Group Event и SSL Production. Также он выплачивал себе дивиденды без согласования с другими собственниками фирмы.
«В результате он похитил прибыль организации в сумме более 240 тысяч рублей», — заявили в ведомстве.
Действия обвиняемых были квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса. Речь идет про часть 1 статьи 356 УК — измена государству, часть 2 статьи 361−2 УК — финансирование экстремистской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, часть 4 статьи 210 УК — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере.
Фигурантом другого уголовного дела оказался 68-летний житель Воложинского района. В июле 2022 года пенсионер, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, за деньги начал собирать данные про местных сотрудников милиции (номера телефонов, личная информация). В дальнейшем эти данные должны были быть использованы для давления и провокаций, а в последующем — для вовлечения в антигосударственную деятельность в интересах иностранных спецслужб.
Также фигурант в интернете публиковал комментарии, которые разжигают национальную вражду и рознь в отношении лиц русской национальности.
Действия мужчины был квалифицированы по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса — измена государству и части 1 статьи 130 УК — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.
Все фигуранты заключены под стражу.
