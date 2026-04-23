Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК Беларуси раскрыл подробности двух уголовных дел об измене государству

СК Беларуси завершил расследование двух уголовных дел об измене государству.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Беларуси раскрыл подробности двух уголовных дел об измене государству.

По данным следствия, 42-летний минчанин осенью 2023 года вступил в переговоры с иностранной деструктивной организацией, которая действовала в рамках признанного в Беларуси экстремистским формированием объединения Belpol. Фигурант собирал информацию про исправительную колонию № 1, расположенную в Новополоцке.

Житель Минска, исполняя договоренности, получил банковскую карту, а также инструкции по проверке ее работоспособности. Затем мужчина перевел деньги на карт-счет карты, поместил ее в тайник, о местонахождении которого сообщил иностранным кураторам.

«Эти средства предназначались для расчета с еще одним участником преступной группы, который должен был выяснить условия содержания осужденных и установить с ними канал связи, а также добыть персональные данные сотрудников», — сообщили в СК.

Указанная информация нужна была деструктивным организациям для создания социально-политического напряжения, агрессии в обществе. В том числе для дискредитации правоохранительных органов через формирование фейковых новостей о жестоком обращении с осужденными, получении персональных данных сотрудников для давления, вербовки и травли их близких.

Кроме того, фигурант вместе с 36-летним сообщником передавал полученную прибыль от подконтрольной им частной фирмы за границу в пользу признанных в Беларуси экстремистскими организациями Terra Group Event и SSL Production. Также он выплачивал себе дивиденды без согласования с другими собственниками фирмы.

«В результате он похитил прибыль организации в сумме более 240 тысяч рублей», — заявили в ведомстве.

Действия обвиняемых были квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса. Речь идет про часть 1 статьи 356 УК — измена государству, часть 2 статьи 361−2 УК — финансирование экстремистской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, часть 4 статьи 210 УК — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере.

Фигурантом другого уголовного дела оказался 68-летний житель Воложинского района. В июле 2022 года пенсионер, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, за деньги начал собирать данные про местных сотрудников милиции (номера телефонов, личная информация). В дальнейшем эти данные должны были быть использованы для давления и провокаций, а в последующем — для вовлечения в антигосударственную деятельность в интересах иностранных спецслужб.

Также фигурант в интернете публиковал комментарии, которые разжигают национальную вражду и рознь в отношении лиц русской национальности.

Действия мужчины был квалифицированы по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса — измена государству и части 1 статьи 130 УК — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Все фигуранты заключены под стражу.

