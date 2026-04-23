Суд оставил в силе решение об изъятии имущества Момотова

«За четыре заседания решилась судьба объектов на 10 млрд. Весь процесс был настроен на то, чтобы удовлетворить иск», — сказал представитель Марченко, добавив, что во всех ходатайствах им было судом отказано, ни одной экспертизы не назначено.
В октябре 2025 году Останкинский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России и изъял в доход государства имущество, связанное с бывшим судьей Верховного суда, включая сеть бизнес-отелей Marton Марченко.
Суд установил, что бывший судья, вопреки антикоррупционным запретам, получал доход от бизнеса в особо крупном размере, а также, используя свои полномочия, влиял на судейские решения и капитализации активов.
Среди ответчиков по делу — Марченко, его сын Иван, арестованные по делу о мошенничестве в особо крупном размере, и ООО «Гостиница “Вологда”. В качестве третьего лица было привлечено Росимущество.
В октябре параллельно с иском на 9 млрд руб. инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 5 по Краснодару подала иск о взыскании имущества самого Андрея Марченко для покрытия налогового долга в 193,7 млн руб.
Налоговая проверка выявила в компаниях, подконтрольных предпринимателю, признаки дробления бизнеса. Схема давала возможность применять упрощенную систему налогообложения. По итогам проверки ФНС выявила недоимку по НДС в 168 млн руб., по НДФЛ 46 млн руб., по налогу на имущество физических лиц 11 млн руб. Налоговая служба также выписала многочисленные штрафы.