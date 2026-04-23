Супругов подозревают в крупном мошенничестве с соцконтрактом под Волгоградом

В Быковском районе Волгоградской области семейная пара оказалась под следствием за хищение бюджетных средств. Супругов подозревают в крупном мошенничестве, связанном с получением социальной помощи по контракту, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
Как установило следствие, муж пользовался трактором, который когда-то принадлежал его матери. После ее смерти он не оформил технику на себя, но продолжал использовать ее в хозяйстве. Зная, как работает государственная социальная помощь по соцконтракту, мужчина придумал схему, чтобы незаконно получить деньги из бюджета под видом покупки сельхозтехники. Уже в августе 2023 года на его банковский счет перечислили 350 тысяч рублей государственной помощи.
Затем к делу подключилась и его супруга. Вместе они сделали фальшивые документы, которые якобы подтверждали выполнение условий соцконтракта, и отдали их в качестве отчета. На самом деле, никакой трактор не покупали, а полученные бюджетные средства семья потратила по своему усмотрению.
Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить все детали этого преступления.