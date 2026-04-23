Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве лжериелтор похитил из квартиры дорогие часы

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Представившийся риелтором мужчина под предлогом видеосъёмки для покупателя похитил из квартиры дорогие часы в Москве, он задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В полицию обратилась 34-летняя москвичка. Она сообщила, что выставила квартиру на продажу. Связавшийся с ней якобы риелтор под предлогом видеосъёмки для покупателя зашёл в гардеробную и похитил часы, пока хозяйка ждала на кухне», — говорится в сообщении.

Факт кражи запечатлела видеокамера, установленная в квартире. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 24-летнего жителя Удмуртии на Хорошевском шоссе. Наручные часы он успел продать в ломбард за 690 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».