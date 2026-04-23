В Москве лжериелтор похитил из квартиры дорогие часы

«В полицию обратилась 34-летняя москвичка. Она сообщила, что выставила квартиру на продажу. Связавшийся с ней якобы риелтор под предлогом видеосъёмки для покупателя зашёл в гардеробную и похитил часы, пока хозяйка ждала на кухне», — говорится в сообщении.
Факт кражи запечатлела видеокамера, установленная в квартире. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 24-летнего жителя Удмуртии на Хорошевском шоссе. Наручные часы он успел продать в ломбард за 690 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».