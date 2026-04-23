Следы алкоголя нашли у водителя автобуса, разбившегося под Красноярском

Авария произошла утром 23 апреля на улице Загородной. Автобус, принадлежащий местному ИП, вёз сотрудников ФГУП «Атом-охрана» на полигон «Север». При подъёме в гору двигатель внезапно заглох, шофёр потерял управление, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Все пассажиры, кроме водителя, не были пристёгнуты ремнями.