Следы алкоголя нашли у водителя автобуса, разбившегося под Красноярском

Прокуратура Красноярского края организовала проверку после ДТП с пассажирским автобусом в Железногорске. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 60-летнего водителя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Авария произошла утром 23 апреля на улице Загородной. Автобус, принадлежащий местному ИП, вёз сотрудников ФГУП «Атом-охрана» на полигон «Север». При подъёме в гору двигатель внезапно заглох, шофёр потерял управление, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Все пассажиры, кроме водителя, не были пристёгнуты ремнями.
В результате ДТП пострадали 9 человек: 8 пассажиров и сам водитель. У одной женщины диагностирован компрессионный перелом позвоночника, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма. Все доставлены в больницы.
По предварительным данным, накануне рейса мужчина употреблял спиртное.
На место выехал городской прокурор. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание небезопасных услуг». Расследование находится на контроле прокуратуры края.
