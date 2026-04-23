Бизнесмен из Ростовской области за вред почве выплатит 17,5 млн рублей

Согласно материалам дела, в 2014 году индивидуальный предприниматель получил лицензию на геологоразведку и добычу ракушечника на месторождении. Для выполнения работ он нанял персонал и задействовал специализированную технику. Однако в процессе деятельности, как установили судебные органы, был незаконно снят гумусовый слой на двух смежных земельных участках, предназначенных для сельхозпроизводства. Это привело к деградации более чем гектара плодородных земель: верхний почвенный слой оказался полностью утрачен, что сделало участки непригодными для дальнейшего сельскохозяйственного использования.