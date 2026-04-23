Бизнесмен из Ростовской области за вред почве выплатит 17,5 млн рублей. Четвёртый кассационный суд подтвердил законность решения о взыскании с ростовского предпринимателя 17,5 млн рублей в качестве компенсации за ущерб, причинённый сельскохозяйственным угодьям в Пролетарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, в 2014 году индивидуальный предприниматель получил лицензию на геологоразведку и добычу ракушечника на месторождении. Для выполнения работ он нанял персонал и задействовал специализированную технику. Однако в процессе деятельности, как установили судебные органы, был незаконно снят гумусовый слой на двух смежных земельных участках, предназначенных для сельхозпроизводства. Это привело к деградации более чем гектара плодородных земель: верхний почвенный слой оказался полностью утрачен, что сделало участки непригодными для дальнейшего сельскохозяйственного использования.
Ранее Пролетарский районный суд признал бизнесмена виновным в нарушении экологического законодательства и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Изначально размер гражданского иска составлял свыше 18,3 млн рублей, однако Ростовский областной суд, опираясь на выводы судебной экспертизы, скорректировал сумму до 17,5 млн рублей.
Кассационная инстанция поддержала позицию апелляции, подчеркнув, что предложенные предпринимателем меры по рекультивации не гарантируют полного восстановления экологического баланса и первоначального качества почв.